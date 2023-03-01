Залишили без світла та не дають продавати зерно: на Донбасі окупанти чинять тиск на цивільних

Березень, 01 в 18:44

На тимчасово захоплених територіях Луганської області окупанти не дають місцевим фермерам реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У результаті зерно псується.

Про це повідомляє Генштаб.

– Водночас, на тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року. Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, – йдеться у повідомленні.

Крім того, так звана “окупаційна влада” на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Через це українські аграрії у розпачі від великих втрат зібраного урожаю.

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Також у Мангушському районі Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору, тож у населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання.