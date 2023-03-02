Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів сягнула понад 150 тисяч – Генштаб

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила вже 150 605 своїх військових, із них 715 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 02.03.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3397 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 6658 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 2398 (+5) од.;
  • РСЗВ – 480 (+1) од.;
  • засобів ППО ‒ 247 (+0) од.;
  • літаків – 300 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 288 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0);
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 230 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Найбільша танкова битва війни: в NYT розповіли, як ЗСУ розбили колону росіян під Вугледаром

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка