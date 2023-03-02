Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів сягнула понад 150 тисяч – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила вже 150 605 своїх військових, із них 715 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 02.03.23:
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- танків ‒ 3397 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 6658 (+20) од.;
- артилерійських систем – 2398 (+5) од.;
- РСЗВ – 480 (+1) од.;
- засобів ППО ‒ 247 (+0) од.;
- літаків – 300 (+0) од.;
- гелікоптерів – 288 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);
- крилатих ракет ‒ 873 (+0);
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7) од.;
- спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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