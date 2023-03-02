Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів сягнула понад 150 тисяч – Генштаб

Березень, 02 в 9:01

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила вже 150 605 своїх військових, із них 715 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 02.03.23:

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танків ‒ 3397 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 6658 (+20) од.;

артилерійських систем – 2398 (+5) од.;

РСЗВ – 480 (+1) од.;

засобів ППО ‒ 247 (+0) од.;

літаків – 300 (+0) од.;

гелікоптерів – 288 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);

крилатих ракет ‒ 873 (+0);

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7) од.;

спеціальної техніки ‒ 230 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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