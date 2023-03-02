Березень, 02 в 9:58

Потепління погіршить пересування місцевістю в районі Бахмута на Донеччині, що, ймовірно, може дати перевагу українським військовим.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У зведенні зазначено, що українські війська продовжують обороняти Бахмут. Водночас підвищення температури призведе до болота й бездоріжжя, що обмежить пересування пересіченою місцевістю.

Зараз дивляться

– Погане пересування пересіченою місцевістю зазвичай дає певну військову перевагу силам, які обороняються, – вказують у розвідці.

Зараз денна температура ґрунту підвищилася і тримається в основному вище нуля. Як і в середині лютого 2023 року, нічні заморозки та денні підвищення температури залишаються ймовірними до наступного тижня. Водночас прогнозоване потепління навесні призведе до подальшого погіршення умов пересування місцевістю.

– Майже напевно до кінця березня, після останньої відлиги, пересування місцевістю буде найгіршим. Це додасть труднощів наземним операціям і ускладнить пересування важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо на Бахмутському напрямку, – додають у розвідці.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що під Бахмут відправляють підкріплення, ситуація залишається напруженою.

Джерело: Міноборони Великої Британії