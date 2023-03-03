Березень, 02 в 23:05

Окупанти облаштували у Херсоні щонайменше 20 катівень, які на державному рівні фінансувала влада РФ.

Про це пише CNN з посиланням на міжнародних слідчих, які займаються розслідуванням воєнних злочинів в Україні.

Зазначається, що російські сили дотримувалися конкретного плану на кількох окупованих територіях з чіткими шаблонами.

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– Перший етап, по суті, полягає у затриманні та, у багатьох випадках, убивстві категорії людей, позначених як “лідери”, тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити їй культурний опір, – сказав Вейн Джордаш, голова Mobile Justice Team, колективу міжнародних слідчих.

Другий етап – це так званий процес фільтрації та постійного моніторингу людей, які перебувають за межами центрів ув’язнення. Третій – знищення української ідентичності.

За словами Джордаша, ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, а й в інших районах, окупованих російськими військами, наприклад, у Бучі та Бородянці.

– Ці центри ув’язнення мають фінансові зв’язки з російською державою. Фінансові документи показують, що цивільна адміністрація фінансується з Росії, а цивільна адміністрація фінансує центри ув’язнення, тому є дуже чіткі моделі та дуже чіткі зв’язки, – сказав Джордаш, посилаючись на документи, виявлені слідчими.