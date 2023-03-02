У Нацполіції пояснили, хто стоїть за розгортанням руху ПВК Редан в Україні

Березень, 02 в 15:28

За cпалахом активністі в Україні молодіжного руху ПВК Редан стоять російські пропагандисти.

Про це під час брифінгу Media Center Ukraine повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

– Зокрема було встановлено, що у соцмережах та у новостворених Телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь до масових скупчень і фізичних протистоянь між собою. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні, – заявив він.

Шанько зауважив, що доказом цього є те, що перший інцидент з ПВК Редан, який стався 22 лютого, був у Росії.

Зараз дивляться

– Саме після цього російські спецслужби використали таку ситуацію, як модель провокації заворушень, на території України з метою дестабілізації ситуації. І саме в цьому їм допомагають адміністратори каналів і груп, які закликають до масових скупчень і протистоянь, щоб навмисно втягнути дітей у протиправну діяльність, – додав він.

Представник Нацполіції зазначив, що активність в інтернеті нового молодіжного руху, метою якого є провокування конфліктів та масових бійок, було помічено наприкінці лютого.

За неповний тиждень поліцією зафіксовано 40 таких зустрічей молоді, утім, завдяки оперативному реагуванню з боку правоохоронців, сутичок не відбулося.

На сьогодні поліція заблокувала 50 відповідних каналів і груп, встановлено 45 адміністраторів цих майданчиків. Наразі поліція шукає джерела фінансування таких каналів, адміністраторів та організаторів.

Фото: скрін із відео