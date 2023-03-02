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Факти / Світ

У США заявили, що вихід РФ із Договору про СНО не послабить підтримки України

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Нед Прайс
Фото: Getty Images

Призупинення Росією участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння не вплине на підтримку України Сполученими Штатами.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

– Заявлене РФ призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння не завадить США продовжувати підтримку України, – сказав він.

Прайс також зазначив, що виконання між ядерними державами домовленості щодо скорочення наступальних озброєнь відповідає інтересам безпеки як Сполучених Штатів, так і Росії, а також усього світу.

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Він наголосив, що Вашингтон продовжує закликати Москву відновити повне дотримання договору.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Російська Федерація припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

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Джерело: Держдеп США

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