Березень, 03 в 18:54

Російські окупанти не полишають спроб оточити місто Бахмут на Донеччині.

Протягом доби ЗСУ відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка та Бахмут. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з районом ведення бойових дій, зокрема, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Північне Донецької області, – йдеться у зведенні.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, успіху не мав.

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– На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Мар’їнка та Побєда. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу, – йдеться у зведенні.

Протягом доби українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ.