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Факти / Україна

РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза залишається – Гуменюк

Юлія Соколова, редакторка стрічки
російські кораблі
Фото: Depositphotos

Країна-агресор Росія зменшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі. Проте загроза ракетної атаки на Україну нікуди не зникла.

Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в Чорному морі зараз перебувають три ракетоносії РФ.

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– Наразі в Чорному морі перебуває корабельне угруповання у кількості 15 кораблів, але ракетоносіїв серед них три: один надводний і два підводних. Тобто кількість ракетоносіїв зменшилась, але загроза залишилася. Наразі ми можемо говорити про ймовірний максимальний залп у 16 Калібрів, – наголосила Гуменюк.

Вона додала, що українська сторона фіксує пересування ракетоносіїв РФ. Ці кораблі періодично заходять у пункти базування, проходять обслуговування, поповнення запасів.

Гуменюк пояснила, що присутність російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі є “безпосередньою загрозою”.

– Адже пуск ракет може відбутися будь-якої миті, і вони готові до цього використання, – зазначила вона.

Гуменюк попередила, що пуск із підводних ракетоносіїв виявити складніше, на це потрібно більше часу. Тому українцям варто оперативно реагувати на сигнали повітряних тривог.

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Вона також розповіла, що російські окупанти зараз шукають нову тактику ударів по Україні, оскільки практика масованих ракетних атак не давала їм очікуваних результатів.

– Вони як правило застосовують ракетні удари, коли в них немає перемог на полі бою. І зараз якраз саме така ситуація, але й ракет не дуже хороший запас. Тому вони можуть наразі використовувати точкові удари, – заявила Гуменюк.

Вона нагадала про нещодавню атаку РФ на Кременчуцький район (Полтавська область), а також про обстріл Запоріжжя ракетами С-300.

– Цілком імовірно, що вони можуть спробувати ось таким чином зараз комбінувати свою тактику та бойову роботу. Тобто відволікаючи на один ракетний удар, завдавати іншого із застосуванням різного виду зброї, – додала Гуменюк.

Напередодні в Чорному морі перебували 13 російських кораблів, серед яких чотири ракетоносії: два надводних і два підводних. Загальний залп ракет Калібр міг становити 24 одиниці.

Наприкінці лютого в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що від початку повномасштабної війни РФ завдала майже 5 тис. ракетних ударів по Україні.

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