Березень, 03 в 11:58

Країна-агресор Росія зменшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі. Проте загроза ракетної атаки на Україну нікуди не зникла.

Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в Чорному морі зараз перебувають три ракетоносії РФ.

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– Наразі в Чорному морі перебуває корабельне угруповання у кількості 15 кораблів, але ракетоносіїв серед них три: один надводний і два підводних. Тобто кількість ракетоносіїв зменшилась, але загроза залишилася. Наразі ми можемо говорити про ймовірний максимальний залп у 16 Калібрів, – наголосила Гуменюк.

Вона додала, що українська сторона фіксує пересування ракетоносіїв РФ. Ці кораблі періодично заходять у пункти базування, проходять обслуговування, поповнення запасів.

Гуменюк пояснила, що присутність російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі є “безпосередньою загрозою”.

– Адже пуск ракет може відбутися будь-якої миті, і вони готові до цього використання, – зазначила вона.

Гуменюк попередила, що пуск із підводних ракетоносіїв виявити складніше, на це потрібно більше часу. Тому українцям варто оперативно реагувати на сигнали повітряних тривог.

Вона також розповіла, що російські окупанти зараз шукають нову тактику ударів по Україні, оскільки практика масованих ракетних атак не давала їм очікуваних результатів.

– Вони як правило застосовують ракетні удари, коли в них немає перемог на полі бою. І зараз якраз саме така ситуація, але й ракет не дуже хороший запас. Тому вони можуть наразі використовувати точкові удари, – заявила Гуменюк.

Вона нагадала про нещодавню атаку РФ на Кременчуцький район (Полтавська область), а також про обстріл Запоріжжя ракетами С-300.

– Цілком імовірно, що вони можуть спробувати ось таким чином зараз комбінувати свою тактику та бойову роботу. Тобто відволікаючи на один ракетний удар, завдавати іншого із застосуванням різного виду зброї, – додала Гуменюк.

Напередодні в Чорному морі перебували 13 російських кораблів, серед яких чотири ракетоносії: два надводних і два підводних. Загальний залп ракет Калібр міг становити 24 одиниці.

Наприкінці лютого в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що від початку повномасштабної війни РФ завдала майже 5 тис. ракетних ударів по Україні.