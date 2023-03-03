Росія знову зменшила кількість кораблів у Чорному морі: чи є загроза ракетних атак
Росія постійно змінює склад корабельного угруповання у Чорному морі. 3 березня РФ вивела в акваторію 13 кораблів, два з них – ракетоносії.
Про це повідомляють в ОК Південь.
– Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує перебувати в ракетобезпечному для себе районі, динамічно змінюючи свій склад, – йдеться у повідомленні.
Станом на 12:00 у Чорному морі перебували 13 кораблів, серед яких два підводних ракетоносії, загальний залп яких – до 8 ракет Калібр.
При цьому в Оперативному командуванні зазначають, що заведені в пункти базування надводні ракетоносії готові до застосування і можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно.
– Активність ворожої авіації свідчить про готовність до застосування, як ракет повітряного базування, так і морського. Тож загроза ракетного удару залишається, – розповіли в командуванні.
Нагадаємо, речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що Росія зменшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі. Проте загроза ракетної атаки на Україну нікуди не зникла.
Фото: ОК Південь