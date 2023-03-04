Березень, 03 в 23:42

Наразі немає остаточної думки серед держав, що входять до коаліції зі створення трибуналу над Росією за злочин агресії проти України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice.

За його словами, сьогодні у групі перебуває 29 країн, які ведуть дискусії щодо формату майбутнього трибуналу.

Зараз дивляться

– Але яким є рішення – про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення – на столі багато можливостей, –сказав він.

Рейндерс каже, що варіант “гібридного трибуналу” наразі все ще обговорюється, та не був знятий з порядку денного, хоч Україна на це і не погоджується.

– Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо, – додав єврокомісар.

За його словами, сьогодні все ще залишилось чимало юридичних моментів у процесі створення трибуналу.

– Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем, – сказав він.

Рейндерс сподівається, що Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо підтримки трибуналу, оскільки це зможе “продемонструвати політичну волю” держав-членів Організації.

– Якщо буде політична воля – після цього буде легко розв’язати юридичні питання, – сказав він.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні є очевидний прогрес зі створення спеціального трибуналу.