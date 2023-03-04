Спеціальний, гібридний, чи інший трибунал: єврокомісар розповів про дискусії щодо відповідальності РФ
Наразі немає остаточної думки серед держав, що входять до коаліції зі створення трибуналу над Росією за злочин агресії проти України.
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice.
За його словами, сьогодні у групі перебуває 29 країн, які ведуть дискусії щодо формату майбутнього трибуналу.
– Але яким є рішення – про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення – на столі багато можливостей, –сказав він.
Рейндерс каже, що варіант “гібридного трибуналу” наразі все ще обговорюється, та не був знятий з порядку денного, хоч Україна на це і не погоджується.
– Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо, – додав єврокомісар.
За його словами, сьогодні все ще залишилось чимало юридичних моментів у процесі створення трибуналу.
– Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем, – сказав він.
Рейндерс сподівається, що Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо підтримки трибуналу, оскільки це зможе “продемонструвати політичну волю” держав-членів Організації.
– Якщо буде політична воля – після цього буде легко розв’язати юридичні питання, – сказав він.
Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні є очевидний прогрес зі створення спеціального трибуналу.