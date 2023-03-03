Березень, 03 в 16:54

У Херсоні чутно вибухи.

Про це пишуть у ЗМІ. Офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, що сьогодні Херсон вже перебував під обстрілом окупантів. Так, уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств.

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Перед цим, 28 лютого російські війська обстріляли Херсон. Атакою ворога зруйновано приватний житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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