Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Херсоні посеред дня пролунали вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Херсоні посеред дня пролунали вибухи – ЗМІ
Фото: Depositphotos

У Херсоні чутно вибухи.

Про це пишуть у ЗМІ. Офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, що сьогодні Херсон вже перебував під обстрілом окупантів. Так, уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств.

Зараз дивляться

Перед цим, 28 лютого російські війська обстріляли Херсон. Атакою ворога зруйновано приватний житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка