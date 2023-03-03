У Херсоні посеред дня пролунали вибухи – ЗМІ
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У Херсоні чутно вибухи.
Про це пишуть у ЗМІ. Офіційного підтвердження наразі немає.
Нагадаємо, що сьогодні Херсон вже перебував під обстрілом окупантів. Так, уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств.
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Перед цим, 28 лютого російські війська обстріляли Херсон. Атакою ворога зруйновано приватний житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Війна в Україні триває вже 373-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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