У Латвії та Литві вважають, що Європа має розвивати свою систему безпеки без Росії

Березень, 03 в 17:26

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що весь світ має підтримувати Україну зараз, аби після її перемоги у війні з РФ можна було б створити нову архітектуру безпеки.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

– Увесь вільний світ має зараз військово підтримувати Україну і ми робимо все можливе, щоб забезпечити, щоб вся зброя, яку пообіцяв Захід, щоб вона була доправлена до України у найкоротший термін, – заявив він.

Левітс наголосив, що Україна повинна мати можливість перемогти у війні, а в підсумку НАТО і Європа зможе отримати нову архітектуру безпеки.

Зараз дивляться

За його словами, архітектура безпеки має бути не як раніше – з Росією, а проти Росії.

— Якщо РФ не змінить свою агресивну ідеологію, то вона залишатиметься протягом тривалого періоду часу саме агресивною країною. І щоб змінити цю ідеологію, я думаю, на це знадобиться дуже тривалий час. Зараз ідеться не тільки про керівництво країни, велика частина російського суспільства пронизана колоніалістичною ідеологією, – додав Левітс.

Саме тому, на думку президента Латвії, країни Заходу мають бути готовими до довгострокової архітектури безпеки, що ґрунтується саме на військовому потенціалі усіх країн-членів НАТО.

Він додав, що після війни до них долучиться і Україна, яка буде однією з найпотужніших країн за військовим потенціалом.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте також вважає, що Європа має розвивати свою систему безпеки без Росії. Під час спілкування з журналістами у Вільнюсі вона сказала, що постійне оглядання на Росію у цьому питанні шкідливе.

Шимоніте зауважила, що іноді лунають голоси про те, що у підсумку доведеться розвивати систему безпеки разом із Росією. Але вона назвала такий погляд помилковим, тому що Європа має думати й розвивати свою систему безпеки без Росії.

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Джерело: Euroactiv