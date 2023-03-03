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Факти / Україна

У районі аеропорту Брянська пролунали вибухи – що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибухи в Херсоні

Ввечері 3 березня у російському Брянську пролунали два вибухи. Гучно було в районі міжнародного аеропорту.

У пропагандистських Telegram-каналах пишуть, що ППО збила безпілотник.

Втім, влада Брянської області заперечує цю інформацію. За їхніми даними, схожі на вибухи гучні звуки видавав винищувач, який долав звуковий бар’єр.

Зараз дивляться

Раніше представник ГУР Андрій Юсов висловився про нібито українську “ДРГ” у Брянській області.

За його словами, подібні заворушення у РФ свідчать про те, що суспільство країни-агресора починає потроху прокидатися.

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