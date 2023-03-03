Березень, 03 в 20:30

Ввечері 3 березня у російському Брянську пролунали два вибухи. Гучно було в районі міжнародного аеропорту.

У пропагандистських Telegram-каналах пишуть, що ППО збила безпілотник.

Втім, влада Брянської області заперечує цю інформацію. За їхніми даними, схожі на вибухи гучні звуки видавав винищувач, який долав звуковий бар’єр.

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Раніше представник ГУР Андрій Юсов висловився про нібито українську “ДРГ” у Брянській області.

За його словами, подібні заворушення у РФ свідчать про те, що суспільство країни-агресора починає потроху прокидатися.