Березень, 03 в 19:23

Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму $400 млн.

Спочатку про це повідомляло CNN із посиланням на двох американських чиновників.

Згодом офіційне повідомлення було оприлюднено на сайті Державного департаменту США.

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– Цього тижня, коли агресивна війна Росії проти України продовжується великою ціною, ми знову нагадуємо про безмежну мужність і непохитну рішучість народу України, а також про рішучу підтримку України міжнародною спільнотою, – йдеться у повідомленні.

Завдяки делегуванню повноважень від президента Сполучених Штатів Джо Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен повідомив про 33-тє скорочення американських озброєнь та обладнання для поставок Україні.

– Цей пакет військової допомоги містить більше боєприпасів для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для своєї оборони, – йдеться у повідомленні.

До пакету також увійшли боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньовані мостові переходи, боєприпаси й обладнання для підривних робіт, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки.

Як повідомили CNN американські посадовці, броньовані мостоукладачі вперше увійшли до пакету допомоги. Це системи, що використовуються для наведення мостів через траншеї і вузькі водні перешкоди.

– Сполучені Штати також продовжують згуртовувати світ на підтримку України. Ми бачимо неймовірну відданість наших союзників і партнерів. Ми вітаємо понад 50 країн, які об’єдналися на знак солідарності з Україною, щоб надати їй підтримку в захисті її суверенітету і територіальної цілісності, – додається у повідомленні.

Ентоні Блінкен наголосив, що лише Росія може припинити свою війну сьогодні.

– Поки Росія цього не зробить, стільки часу, скільки буде потрібно, ми стоятимемо разом з Україною і зміцнюватимемо її військових на полі бою, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів, – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, заявив, що Вашингтон 3 березня оголосить про черговий пакет допомоги Україні, зокрема боєприпаси для ПЗРК та артилерії, але не уточнив, на яку суму.

Ця безпекова допомога буде надана безпосередньо з американських запасів згідно з президентським рішенням про скорочення озброєнь, а це означає, що зброя й обладнання можуть швидко прибути в Україну.

Минулого тижня США оголосили про виділення $2 млрд допомоги в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає укладання контрактів з промисловими підприємствами на закупівлю товарів і займає більше часу.

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Фото: OSINTdefender