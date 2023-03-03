Березень, 03 в 21:24

Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії РФ. Відповідну резолюцію буде винесено на голосування в Генасамблеї ООН.

Про це у вечірньому зверненні 3 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

– Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів, – сказав він.

Президент наголосив, що світ має чіткий моральний обов’язок перед українськими воїнами – притягти РФ до відповідальності.

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