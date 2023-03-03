Збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії РФ проти України – Зеленський
Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії РФ. Відповідну резолюцію буде винесено на голосування в Генасамблеї ООН.
Про це у вечірньому зверненні 3 березня повідомив президент Володимир Зеленський.
– Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів, – сказав він.
Президент наголосив, що світ має чіткий моральний обов’язок перед українськими воїнами – притягти РФ до відповідальності.
– Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу. Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде, – додав Зеленський.