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Факти / Україна

Збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії РФ проти України – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії РФ проти України – Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії РФ. Відповідну резолюцію буде винесено на голосування в Генасамблеї ООН.

Про це у вечірньому зверненні 3 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

– Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів, – сказав він.

Президент наголосив, що світ має чіткий моральний обов’язок перед українськими воїнами – притягти РФ до відповідальності.

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– Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу. Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде, – додав Зеленський.

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