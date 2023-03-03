Зеленський: Артилерія та багато снарядів – №1 з того, що потрібно Україні

Березень, 03 в 15:51

Артилерійські системи та багато снарядів – це те, чого найбільше нині потребує Україна, щоб зупинити російські війська.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Львові під час спільної пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

– Артилерія – це №1 із того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній території, а щоб їх викинути з нашої, – пояснив глава держави.

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За його словами, щоб прискорити постачання зброї ЗСУ, необхідно публічно говорити про те, чого Україні не вистачає.

– Зокрема, про літаки. Дефіцит із літаками, щоб розпочати тренування. Ми обговорили це і маємо підтвердження з боку Великої Британії, Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії, а також з Литви і Естонії можуть нам допомогти у тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити і щось там обіцяти, а навчати наших хлопців і передавати літаки, – додав Зеленський.

Окрім того, президент висловив упевненість, що Україна незабаром отримає свою танкову армію.

– Та водночас є певний дефіцит. Закривати всі ці дірки – ось що може нам допомогти. І вірити в перемогу, як віримо ми, – підсумував президент.

3 березня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Львові. Разом із першою леді Оленою Зеленською та президентом Латвії Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вони поклали квіти до могил українських бійців на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Зеленський також відвідав один із госпіталів у Львівській області, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку, та вручив військовослужбовцям державні нагороди.