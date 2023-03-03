Березень, 03 в 1:37

Україна має потенціал для виробництва ракет середньої та малої дальності, однак для цього потрібні необхідні кошти.

Про це на своєму Youtube каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Його запитали, чи може Україна виробляти і розробляти ракети малого і середнього радіусу дії, а також чи є для цього необхідні фахівці і заводи.

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– Усе є. Єдине, що на сьогодні не все знаходиться на своїх місцях. У нас є КБ Південне, конструкторське бюро ракетобудування. Ми можемо робити будь-які ракети. Будь-які: від реактивних снарядів, до ракет, які здатні літати в космос. Це профіль нашого КБ… До речі, наші ракети Зеніт використовуються в Російській Федерації як носій. “Найстрашніша” ракета Сатана (інша назва – Р-36М, – Ред.) – її розробило і сконструювало КБ Південне і ми її виробляли до певного часу, – сказав він.

За словами Жданова, Україна є однією з унікальних країн, де є практично повний цикл ракетобудування – від конструкторського бюро до виходу готової продукції.

Військовий експерт нагадав, що в України також є космодром, який розташований на території Аргентини. На ньому раніше проходили випробування ракет Зеніт, коли два запуски виявилися аварійними, внаслідок чого програму було закрито.

– Скільки коштуватиме розробка – все залежатиме від характеру ракети. Наприклад, коли долар коштував по 5 гривень, то вартість розроблення оперативно-тактичного ракетного комплексу з дальністю пуску в 500 км оцінювалася в 7 млрд гривень. Протягом п’яти років Південмаш планував зробити нам вітчизняні ракетні комплекси, йдеться про комплекс Борисфен на заміну комплексу Ельбрус, Р-300. Але, схвалення (влади, – Ред.) було, а грошей, як завжди, не було, – сказав він.

При цьому Олег Жданов стверджує, що сьогодні Україна здатна виробляти будь-які ракети.

Військовий експерт додав, що NASA зацікавлене у співпраці з КБ Південне в плані космічних розробок.