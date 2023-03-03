ЗСУ збили штурмовик, гелікоптер та сім БпЛА окупантів – Генштаб
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Напередодні українські пілоти, ракетники та артилеристи завдали низку влучних ударів по позиціях окупантів.
Авіація Сил оборони 2 березня 13 разів вгатила по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.
Також українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24.
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Приземлено і сім російських безпілотників:
- один – типу Суперкам,
- два – Орлан,
- чотири – Ланцет.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження загарбників, а також їхній склад боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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