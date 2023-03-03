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Факти / Україна

ЗСУ збили штурмовик, гелікоптер та сім БпЛА окупантів – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Су-25
Фото: Depositphotos

Напередодні українські пілоти, ракетники та артилеристи завдали низку влучних ударів по позиціях окупантів.

Авіація Сил оборони 2 березня 13 разів вгатила по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Також українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24.

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Приземлено і сім російських безпілотників:

  • один – типу Суперкам,
  • два – Орлан,
  • чотири – Ланцет.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження загарбників, а також їхній склад боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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