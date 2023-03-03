ЗСУ збили штурмовик, гелікоптер та сім БпЛА окупантів – Генштаб

Березень, 03 в 6:40

Напередодні українські пілоти, ракетники та артилеристи завдали низку влучних ударів по позиціях окупантів.

Авіація Сил оборони 2 березня 13 разів вгатила по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Також українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24.

Зараз дивляться

Приземлено і сім російських безпілотників:

один – типу Суперкам,

два – Орлан,

чотири – Ланцет.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження загарбників, а також їхній склад боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.