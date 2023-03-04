21 день без дефіцитів та ремонтні роботи на Одещині: ситуація зі світлом 4 березня
Дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже 21 день поспіль і не прогнозується.
Споживання знизилось, що характерно для вихідного дня. Потреба в електроенергії повністю забезпечується завдяки виробництву українських електростанцій та несуттєвому імпорту.
У зв’язку з цим в Україні не запроваджували обмежень для споживачів.
Однак, якщо ситуація в енергосистемі зміниться чи різко зросте споживання, в Укренерго можуть застосувати відключення.
В Одеській області триває підготовка до додаткових ремонтних робіт на енергооб’єктах, які почнуться завтра, 5 березня.
Це допоможе підвищити надійність живлення регіону, пояснюють в Укренерго.
Через те, що це будуть складні роботи на високовольтному обладнанні, 5 та 6 березня можливі тимчасові обмеження споживання.
Крім того, тривають роботи на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами та можуть мати приховані пошкодження.
– Навіть відновлення їх функціонування, на жаль, не виключає ризиків імовірних відмов під час ремонтних робіт інших елементів мережі, що живлять Одесу, – пояснюють у національній енергетичній компанії.
Про завершення робіт в Укренерго обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо, що росіяни атакували енергосистему України тисячами ракет та дронів. Понад 200 із них влучили в підстанції.
Деякі підстанції були атаковані по чотири-п’ять разів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Укренерго