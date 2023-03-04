21 день без дефіцитів та ремонтні роботи на Одещині: ситуація зі світлом 4 березня

Березень, 04 в 11:36

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже 21 день поспіль і не прогнозується.

Споживання знизилось, що характерно для вихідного дня. Потреба в електроенергії повністю забезпечується завдяки виробництву українських електростанцій та несуттєвому імпорту.

У зв’язку з цим в Україні не запроваджували обмежень для споживачів.

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Однак, якщо ситуація в енергосистемі зміниться чи різко зросте споживання, в Укренерго можуть застосувати відключення.

В Одеській області триває підготовка до додаткових ремонтних робіт на енергооб’єктах, які почнуться завтра, 5 березня.

Це допоможе підвищити надійність живлення регіону, пояснюють в Укренерго.

Через те, що це будуть складні роботи на високовольтному обладнанні, 5 та 6 березня можливі тимчасові обмеження споживання.

Крім того, тривають роботи на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами та можуть мати приховані пошкодження.

– Навіть відновлення їх функціонування, на жаль, не виключає ризиків імовірних відмов під час ремонтних робіт інших елементів мережі, що живлять Одесу, – пояснюють у національній енергетичній компанії.

Про завершення робіт в Укренерго обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, що росіяни атакували енергосистему України тисячами ракет та дронів. Понад 200 із них влучили в підстанції.

Деякі підстанції були атаковані по чотири-п’ять разів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укренерго