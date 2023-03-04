Карта бойових дій на 04.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 04 в 6:12

Сили оборони України відбивають атаки ворога, що наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 04.03.2023

Втрати РФ на 4 березня 2023

особового складу ‒ близько 152 190 (+820),

танків ‒ 3 409 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 683 (+10),

артилерійських систем – 2 414 (+12),

реактивних систем залпового вогню – 487 (+3),

засобів протиповітряної оборони ‒ 247,

літаків – 302 (+1),

гелікоптерів – 289,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5),

крилатих ракет ‒ 873,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8),

спеціальної техніки ‒ 230.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.