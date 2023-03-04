Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 04.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України відбивають атаки ворога, що наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 04.03.2023

Карта бойових дій 3 березня 2023

Втрати РФ на 4 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 152 190 (+820),
  • танків ‒ 3 409 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 683 (+10),
  • артилерійських систем – 2 414 (+12),
  • реактивних систем залпового вогню – 487 (+3),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 247,
  • літаків – 302 (+1),
  • гелікоптерів – 289,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 873,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 230.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка