Карта бойових дій на 04.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України відбивають атаки ворога, що наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 04.03.2023
Втрати РФ на 4 березня 2023
- особового складу ‒ близько 152 190 (+820),
- танків ‒ 3 409 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 6 683 (+10),
- артилерійських систем – 2 414 (+12),
- реактивних систем залпового вогню – 487 (+3),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 247,
- літаків – 302 (+1),
- гелікоптерів – 289,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5),
- крилатих ракет ‒ 873,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8),
- спеціальної техніки ‒ 230.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.