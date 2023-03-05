Під час тривоги у Запоріжжі пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це пишуть у ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації поки що немає.
Нагадаємо, в ніч проти 2 березня Російська Федерація завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі ракетою С-300. Кількість загиблих становить 11 осіб.
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