Березень, 04 в 22:23

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це пишуть у ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня Російська Федерація завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі ракетою С-300. Кількість загиблих становить 11 осіб.

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4 березня російські війська обстріляли село Мар’ївка під Запоріжжям. В результаті атаки були пошкоджені будинки. На щастя, минулося без жертв

Війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.