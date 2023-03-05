Україна виходить зі складної зими повністю забезпеченою паливом та із профіцитом потужності – Галущенко

Березень, 04 в 22:46

Україна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності, а також із достатніми запасами газу та вугілля.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що у цілому з жовтня 2022 року по енергетичній інфраструктурі України Росією було завдано 31 повітряний удар, з яких 14 масовані ракетні атаки і 17 – групами дронів-камікадзе. Були пошкоджені ключові енергетичні об’єкти – теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі. При цьому, наразі частина генеруючих потужностей знаходиться під тимчасовою окупацією.

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Але, незважаючи на руйнування, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною, “колапсу, на який так сподівався ворог, не трапилось”.

Міністр зазначив, що вже 21 день поспіль в енергосистемі зберігається баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів. Це було досягнуто за рахунок дострокового закінчення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях.

– Ми виходимо зі складної зими повністю забезпечені паливом – станом на 3 лютого запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів), – додав Галущенко.

Він сказав, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону – проводяться ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, які доцільно відновлювати. Крім того, здійснюється відновлення системи передачі і систем розподілу, реалізуються проєкти з будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.

Також передбачається активний розвиток відновлюваної енергетики, як промислових об’єктів, так і малої відновлюваної генерації на стороні споживачів. При цьому, плануються державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності, які передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, з відповідним гібридним інвертором, який може працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею.

Джерело: Кабмін