Цінні для наступальних операцій: як мостоукладачі M60 AVLB можуть допомогти ЗСУ

Березень, 05 в 14:03

Нещодавній пакет військової допомоги, про який оголосили у США, включатиме танкові мостоукладачі, або AVLB.

Видання The War Zone пише, що ця техніка допоможе у пересуванні українських військ, особливо підрозділів з танками та іншою важкою броньованою технікою.

Зазначається, що для українських військ навіть відносно невелика кількість БМП M60 AVLB може забезпечити додаткову мобільність і маневреність на полі бою. Це може бути цінним як для підтримки наступальних операцій, так і для відкриття нових шляхів підрозділам для стратегічного відходу або іншої зміни позицій під час оборони.

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Передання M60 AVLB в Україну також має велике значення через більш конкретну природу війни в Україні. Хоча броньовані мостові настили найчастіше асоціюються з перетином вузьких водних шляхів, таких як канали та малі річки, вони також можуть бути використані для переміщення важкої техніки через ділянки, повні інших перешкод, зокрема окопи, великі вирви та м’який, багнистий ґрунт.

Східна Україна, де зараз точаться найбільш інтенсивні бойові дії, багата на водойми та лінії окопів. Значна частина сільської місцевості зараз сильно поцяткована вирвами, що залишилися після більш ніж річних артилерійських боїв.

Важливо зазначити, що ці мостоукладачі не здатні перекривати великі річки або інші великі водойми.

Нові мостові броньовані конструкції, безумовно, зможуть підтримувати українські підрозділи, які з часом будуть оснащені цими новими машинами, а також машинами радянських зразків та їхніми похідними, що вже є на озброєнні країни.

3 березня США оголосили про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму $400 млн. Цей пакет військової допомоги містить більше боєприпасів для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS, гаубиць, а ше броньовані мостоукладачі, які вперше увійшли до пакету допомоги.

Фото: US Army

Джерело: The War Zone