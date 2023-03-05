Китай має зробити вибір, чи дійсно він хоче стати на бік Путіна – Кірбі

Березень, 05 в 13:28

Китай при вирішенні питання щодо можливої передачі зброї РФ повинен буде визначитися, чи справді він хоче стати на бік російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки.

– Китай має зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи дійсно він хоче допомогти пану Путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би подібний крок, – сказав він.

За словами Кірбі, якщо Китай дбає про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме це таким, що не відповідає своїм інтересам.

Зараз дивляться

– Лідер Сі Цзіньпін повинен зробити вибір. І ми наполегливо закликаємо його зробити правильний вибір і не полегшувати Путіну вбивство невинних українців, – наголосив координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії для її війни проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати РФ зброю, а використати свій вплив у Москві, щоби домогтися виведення російських військ з України.