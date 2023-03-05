Березень, 05 в 14:45

До нового пакету безпекової допомоги від Сполучених Штатів на суму $400 млн увійшли мостоукладачі М60 AVLB.

Детальніше про те, що відомо про цю техніку, у нашому матеріалі.

М60 AVLB – транспортний засіб, створений на базі танка М60 Patton часів холодної війни, може розгортати відкидний міст, щоб допомогти військам, включаючи танки та іншу важку бронетехніку, перетинати водні шляхи та інші перешкоди, такі як лінії окопів.

Зараз дивляться

Морська піхота США почала використовувати AVLB на базі серії M60 у 1980-х роках, але основна конструкція значно старіша. Армія США вперше прийняла їх на озброєння на початку 1960-х років. Базовий варіант танка М60, на якому базувалися початкові версії, почав надходити на озброєння армії в 1957 році. Згодом ці AVLB були створені з використанням корпусів від декількох варіантів M60.

Найбільш помітною відмінністю між M60 AVLB, якою керує екіпаж з двох чоловік, і танком M60 є відсутність башти і заміна її гідравлічним механізмом наведення мосту.

Менш явними є суттєві зміни у внутрішній конфігурації мостоукладача порівняно з його базовим танком. Передня частина корпусу, де в танку М60 сидить водій, тепер повністю заповнена гідравлікою. В результаті водій ALVB сидить разом з командиром машини в новому місці в центрі корпусу, де раніше було кільце башти.

Сам міст зберігається складеним навпіл під час руху машини, а після розгортання розкладається за допомогою механізму наведення мосту. Оригінальна конструкція мосту має довжину близько 18,3 метри і ширину близько 4 метрів. З роками конструкцію мосту вдосконалювали, передусім, за рахунок збільшення його ваги.

Точна вага, яку може витримати міст, залежить від того, як він встановлений, причому він може витримати важче обладнання, якщо більша його частина знаходиться на стабільному ґрунті. Згідно з характеристиками, M60 ALVB має вантажопідйомність 54 т.

Зазвичай екіпажу ALVB потрібно від двох до п’яти хвилин, щоб встановити міст, і близько 10 хвилин, щоб завантажити його назад на машину.

Гусеничне шасі танка M60 забезпечує хорошу прохідність на будь-якій місцевості, хоча й на обмежених швидкостях. Дизельний двигун потужністю 750 к.с. забезпечує максимальну швидкість по шосе 48 км/год.

Машина не озброєна, але броньований корпус забезпечує захист екіпажу під час виконання завдань. Що стосується інших засобів самооборони, то БМП на базі М60 можуть бути оснащені пусковими установками для димових гранат або створювати більшу димову завісу, закачуючи паливо у вихлопну систему.

Фото: USMC