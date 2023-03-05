Березень, 05 в 0:52

У Києві спостерігається штормова погода, окрім сильного вітру фіксується гроза та потужні снігопади.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

В КМДА повідомили, що наразі 94 одиниці дорожньої техніки обробляють вулиці протиожеледними засобами.

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– Спостерігаються залпові снігопади зі значним посиленням вітру, грозою і зменшенням видимості. Синоптики попереджають, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с, йдеться у повідомленні.

В обласній військовій адміністрації Київщини також попередили про небезпечні погодні явища.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вночі та вранці 5 березня в області також спостерігатимуться пориви вітру 15-18 м/с.

В ОВА додали, що через негоду в області запроваджено І рівень небезпечності.

– Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – йдеться у повідомленні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив відео негоди.

Жителям столиці нагадали, що під час сильного вітру варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними авто. Крім того, під час сильних поривів слід щільно закрити вікна будинків.