Березень, 05 в 16:34

Президент Володимир Зеленський попросив міністра оборони Олексія Резнікова “повернутися” до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це сам міністр розповів в інтерв’ю виданню LIGA.net.

За словами Резнікова, у нього відбулася розмова з главою держави після низки скандалів навколо оборонного відомства.

Зараз дивляться

— Він (Зеленський, – Ред.) чесно сказав: “Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них”, – переказав Резніков зміст розмови з Зеленським.

Щодо довіри президента до нього, Резніков сказав, що не просто це бачить, а відчуває.

– Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно. В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на Міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати.

Нещодавно довкола Міноборони України розгорівся “харчовий” скандал. Він стосувався закупівлі продуктів для ЗСУ. У відомстві відбулися звільнення, а правоохоронці повідомили низку підозр.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков визнав проблеми відомства та анонсував кадрове оновлення в Міноборони.

14 лютого Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником очільника Міноборони.