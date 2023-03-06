Березень, 06 в 7:16

Армія Росії найближчими місяцями продовжуватиме використовувати нерегулярні формування для подальших наступальних операцій.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російське військове командування значною мірою покладалося на ув’язнених ПВК Вагнера, щоб зрозуміти, чого коштуватимуть лобові атаки піхоти.

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Раніше західні розвідки та правозахисники заявили, що до угруповання бойовиків Вагнера приєдналися від 40 000 до 50 000 засуджених. Але ПВК вже встигла втратити більшу частину своїх сил.

І тепер незрозуміло, наскільки боєздатними будуть сили Вагнера після завершення операцій під Бахмутом – найімовірніше, знадобиться значне відновлення.

Керівник угруповання бойовиків Вагнера Євген Пригожин 4 березня заявив, що російські війська не зможуть захопити Бахмут і лінія фронту впаде, якщо “вагнерівці” припинять бойові дії.

Крім того, Пригожин ще 9 лютого оголосив, що Вагнер припинив вербування із в’язниць.

Російські сили раніше покладалися на нерегулярні сили бойовиків “ДНР” і “ЛНР”, чеченських підрозділів та угруповання Вагнера, коли велися бої із захоплення Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 376-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.