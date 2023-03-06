Березень, 06 в 16:19

Країна-агресор Росія зосередила основну масу своїх зенітних ракетних систем вздовж лінії бойового зіткнення на Сході України.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Таким чином він відповів на запитання, чи посилила РФ протиповітряну оборону на своїх військових аеродромах. Ігнат пояснив, що безумовно будь-який російський аеродром “має принаймні банальну ППО”, зокрема зенітні системи.

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Однак найбільшу кількість зенітних ракетних комплексів агресор зосередив на фронті в Україні.

– Чи мають вони охорону аеродромів? Очевидно, що мають… Але не сумніваюся, що найбільше охороняється їхня столиця (Москва, – Ред.), найбільше охороняється бункер Путіна і не один, мабуть. І основна маса зенітних ракетних систем сьогодні зосереджена все ж таки вздовж лінії бойового зіткнення, саме на Східному напрямку, – зазначив Ігнат.

Він додав, що РФ розташувала свої ЗРК і в Білорусі, і вздовж кордону з Україною, і в тимчасово окупованому Криму.

– Але все ж лінія бойового зіткнення південно-східного напрямку – там найбільше насичення цих систем, – уточнив Ігнат.

За його словами, йдеться про такі зенітні ракетні комплекси, призначені для завдань протиповітряної оборони, як Бук, Тор, Панцир, С-300, С-350 та С-400.

Як відомо, нещодавно на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи. Після цього звідти зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Джерело: Media Center Ukraine