Генштабу потрібні люди, план ще не завершений – Резніков про мобілізацію

Березень, 06 в 9:37

Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту введення воєнного стану в Україні, ще не завершений.

Про це розповів глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, Генштаб має потребу у військових.

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– Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль, – зазначив він.

Окрім того Резніков зазначив, що Міноборони “мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт”.