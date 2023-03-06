Генштабу потрібні люди, план ще не завершений – Резніков про мобілізацію
Фото: Генштаб ЗСУ
Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту введення воєнного стану в Україні, ще не завершений.
Про це розповів глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LIGA.net.
За його словами, Генштаб має потребу у військових.
Зараз дивляться
– Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль, – зазначив він.
Окрім того Резніков зазначив, що Міноборони “мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт”.
– У нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити, – додав міністр.