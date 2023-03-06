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Факти / Україна

Генштабу потрібні люди, план ще не завершений – Резніков про мобілізацію

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту введення воєнного стану в Україні, ще не завершений.

Про це розповів глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, Генштаб має потребу у військових.

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– Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців,  операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль, – зазначив він.

Окрім того Резніков зазначив, що Міноборони “мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт”.

– У нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити, – додав міністр.

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Джерело: ЛІГА.net
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