Котел у Бахмуті та розбіжності Зеленського й Залужного: про що брехали окупанти 6 березня
Центр протидії дезінформації виявив фейки, які окупанти поширили протягом 6 березня.
І перша брехня стосується Херсонської області. ЗМІ РФ з посиланням на херсонських колаборантів повідомили, що “бойовики з ЗСУ на правобережній частині Херсонської області продовжують викрадати автомобілі мирного населення регіону”.
Ще одна дизінформація, яку поширював російський окупант Я. Гагін: “Котел, утворений в Бахмуті, аналогічний тому, до якого ЗСУ потрапили в Дебальцевому в лютому 2015 року. … Тоді близько п’яти тисяч українських військових опинилися в оточенні”.
Третій фейк стосується того, що ЗМІ РФ з посиланням на видання Bild повідомили:
– Між Зеленським і Залужним виникли розбіжності через Бахмут. … Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відступу українських військ із Бахмута. Однак президент України мав принципово іншу позицію щодо цього питання.