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Факти / Україна

Котел у Бахмуті та розбіжності Зеленського й Залужного: про що брехали окупанти 6 березня

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Котел у Бахмуті та розбіжності Зеленського й Залужного: про що брехали окупанти 6 березня

Центр протидії дезінформації виявив фейки, які окупанти поширили протягом 6 березня.

І перша брехня стосується Херсонської області. ЗМІ РФ з посиланням на херсонських колаборантів повідомили, що “бойовики з ЗСУ на правобережній частині Херсонської області продовжують викрадати автомобілі мирного населення регіону”.

Ще одна дизінформація, яку поширював російський окупант Я. Гагін: “Котел, утворений в Бахмуті, аналогічний тому, до якого ЗСУ потрапили в Дебальцевому в лютому 2015 року. … Тоді близько п’яти тисяч українських військових опинилися в оточенні”.

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Третій фейк стосується того, що ЗМІ РФ з посиланням на видання Bild повідомили:

– Між Зеленським і Залужним виникли розбіжності через Бахмут. … Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відступу українських військ із Бахмута. Однак президент України мав принципово іншу позицію щодо цього питання.

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