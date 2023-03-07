Котел у Бахмуті та розбіжності Зеленського й Залужного: про що брехали окупанти 6 березня

Березень, 06 в 22:55

Центр протидії дезінформації виявив фейки, які окупанти поширили протягом 6 березня.

І перша брехня стосується Херсонської області. ЗМІ РФ з посиланням на херсонських колаборантів повідомили, що “бойовики з ЗСУ на правобережній частині Херсонської області продовжують викрадати автомобілі мирного населення регіону”.

Ще одна дизінформація, яку поширював російський окупант Я. Гагін: “Котел, утворений в Бахмуті, аналогічний тому, до якого ЗСУ потрапили в Дебальцевому в лютому 2015 року. … Тоді близько п’яти тисяч українських військових опинилися в оточенні”.

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Третій фейк стосується того, що ЗМІ РФ з посиланням на видання Bild повідомили: