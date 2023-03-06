Міністри ЄС у Стокгольмі обговорять спільну закупівлю боєприпасів для України – що відомо

Березень, 06 в 18:36

Європейський Союз наближається до знакового кроку у спільній закупівлі боєприпасів для надання допомоги Україні та поповнення запасів країн-членів.

Водночас, ЗМІ повідомляють, що головні питання щодо фінансування та масштабу залишаються невирішеними.

Цього тижня міністри оборони ЄС обговорять плани прискорення постачання 155-мм боєприпасів в Україну. Раніше офіційний Київ просив міжнародних партнерів допомогти з поповненням таких артилерійських снарядів для боротьби з російськими загарбниками.

Зараз дивляться

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наполягає на тому, щоб ЄС замовив мільйони снарядів. Він сказав, що вірить у те, що міністри досягнуть “політичного консенсусу” щодо спільних закупівель під час зустрічі у середу в Стокгольмі.

За його словами, досі ключовим питанням залишається оплата спільних закупівель. Певкур наголосив, що члени ЄС не можуть покладатися на кошти, вже виділені на військову допомогу Україні.

— Нам потрібен чіткий консенсус щодо того, що для цієї ініціативи мають бути нові гроші, – сказав він в інтерв’ю агентству Reuters.

На початку березня німецький Spiegel повідомляв, що Єврокомісія хоче запропонувати країнам-членам трьохетапний план, який не тільки забезпечить постачання боєприпасів Україні, а й поповнить запаси в країнах ЄС.

Детальніше про цей проєкт документа ви можете почитати у нашому матеріалі.

Що відомо про зустріч у Стокгольмі?

7-8 березня міністри оборони країн ЄС відвідають Стокгольм для участі в неформальній зустрічі в межах Ради закордонних справ (Оборони).

Представництво Шведського головування ЄС повідомило, що перша сесія зустрічі буде присвячена військовій підтримці України Євросоюзом.

Міністри оборони спершу обговорять військову підтримку України з боку ЄС, яка включає навчання військовослужбовців ЗСУ в межах Місії ЄС з військової допомоги Україні EUMAM Ukraine. У ній також візьме участь представник України.

Серед питань, які обговорюватимуть міністри – фінансування закупівель артилерійських боєприпасів для підтримки України.