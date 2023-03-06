Березень, 06 в 8:15

Минулої доби російська окупаційна армія зазнала чималих втрат на полі бою.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, вчора наші воїни знищили в небі над Україною 15 дронів різного типу. Чотири ударні дрони приземлили на Дніпропетровщині.

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Втрати РФ у війні на 6.03.2023:

особового складу ‒ близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3423 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6703 (+11) од,

артилерійських систем – 2433 (+7) од,

РСЗВ – 488 од,

засобів ППО ‒ 250 (+2) од,

літаків – 302 од,

гелікоптерів – 289 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15),

крилатих ракет ‒ 873 од,

кораблів / катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 234 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 376-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.