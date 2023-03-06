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Факти / Україна

Падіння Бахмуту не означатиме, що Москва змінить перебіг війни на свою користь – міністр оборони США

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Місто Бахмут, де нині точаться найзапекліші бої, має більше символічне значення, ніж оперативне. 

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, повідомляє Reuters.

– Я вважаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне та оперативне, – сказав Остін.

Міністр зауважив, що не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або ж коли саме.

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На його думку, падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

– Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили перебіг цієї боротьби, – зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила, що через велику втрату важкої бронетехніки окупанти перекидають в Україну застарілі танки, що мають безліч вразливих місць на сучасному полі бою.

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Джерело: Reuters
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