Падіння Бахмуту не означатиме, що Москва змінить перебіг війни на свою користь – міністр оборони США
Місто Бахмут, де нині точаться найзапекліші бої, має більше символічне значення, ніж оперативне.
Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, повідомляє Reuters.
– Я вважаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне та оперативне, – сказав Остін.
Міністр зауважив, що не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або ж коли саме.
На його думку, падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.
– Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили перебіг цієї боротьби, – зазначив міністр оборони США.
Нагадаємо, розвідка Британії повідомила, що через велику втрату важкої бронетехніки окупанти перекидають в Україну застарілі танки, що мають безліч вразливих місць на сучасному полі бою.