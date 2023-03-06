Сигнал, що в них все набагато гірше, ніж було. Резніков очікує, що прямої відкритої допомоги РФ від Китаю не буде

Березень, 06 в 10:22

Якщо Китай ухвалить рішення відкрито допомагати Росії, то Україна зможе “тільки продовжувати просити партнерів тримати потужну позицію, зокрема санкційну”.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LIGA.net.

Резніков додав, що залишається проінформованим оптимістом, що китайці цього не зроблять.

Зараз дивляться

– Я спостерігав за виступами лідерів Китаю та Індії. Вони досить ясно сказали, що сьогодні війна – це не спосіб розв’язання проблем між країнами. Є інші пріоритети. Це продумана та свідома позиція. Тому я сподіваюся, що прямої відкритої допомоги Росії не буде, – сказав він.

За словами глави Міноборони, сам факт, що росіяни шукають там підтримки, “дає нам сигнал, що в них починає все бути набагато гірше, ніж було”.

– Вони шукають, де пошити бронежилети, де замовити снаряди. Шукають бронетехніку, шукають гармати, шукають снаряди, – зазначив Резніков.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії для її війни проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати РФ зброю, а використати свій вплив у Москві, щоби домогтися виведення російських військ з України.