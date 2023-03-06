Ситуація дуже складна: військовий з Бахмута про те, що відбувається у місті

Березень, 06 в 21:10

Російські загарбники активно штурмують позиції українських захисників у Бахмуті на Донеччині.

Про це розповів український прикордонник у відео, записаному у Бахмуті, яке оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Захисник розповів, що ситуація у Бахмуті складна.

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— Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. З відчаю, швидше за все, він спробував знищити два мости, натомість ми все одно отримуємо все необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут – це Україна, було, є і буде, – розповів військовий.

Сьогодні, 6 лютого, під час засідання Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

За словами Сирського, бої за Бахмут досягли “найвищого рівня напруження”. РФ перекинула туди нових найманців ПВК Вагнера. Він нагадав, що опір ЗСУ на плацдармі в районі Бахмута триває кілька місяців. Протягом цього часу ворог здійснював безуспішні спроби захопити місто.