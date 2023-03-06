Військова допомога для України: яку зброю ми отримали від партнерів за рік повномасштабної війни
За рік повномасштабної війни союзники надали Україні понад 4 тис. одиниць бронетехніки, артилерійських гармат, літаків та інших систем озброєння, повідомляє Верховна Рада. Що саме постачали західні країни – читайте у матеріалі.
За словами військового експерта Олександра Коваленка, зараз в інформаційному просторі все частіше говорять про постачання зброї від західних партнерів Україні. На цьому особливу увагу зосереджують і російські ЗМІ.
Наприклад, що у партнерів України закінчується зброя та боєприпаси для ЗСУ. Також низка західних ЗМІ написали про те, що промислова база США не здатна задовольняти попити. Почасти це правда, але кардинально – ні.
Насамперед нагадаю, що по всій Європі розміщені склади Холодної війни, на яких в ідеальних умовах, порівняно з російськими ГОСТами, зберігається велика кількість техніки та БК до неї.
Тобто якщо й говорити про обмеження постачання боєкомплекту, то лише у форматі нинішніх виробничих можливостей ВПК країн-партнерів, але ніяк не запасів. Але чи виходить тоді, що ВПК партнерів поступається виробничим можливостям РФ? Ні.
Наприклад, у лютому-березні і навіть у квітні минулого року російська артилерія здійснювала 70 тис. пострілів на добу. Наразі її можливості – в середньому 20 тис. пострілів на добу. Українська артилерія в середньому робить 5 тис. пострілів на добу.
Але, попри критичну різницю, ця кількість дозволяє нам вести контрнаступальні та оборонні дії. Водночас середній щомісячний рівень постачання БК Україні незмінний, а у РФ він наочно знижується.
Різниця ж між російською армією та ЗСУ у тому, що артилерія росіян низькоточна та обмежена за дальністю. ЗСУ ж застосовують високоточну та далекобійну артилерію. Іншими словами, там, де росіянам для знищення об’єкта потрібно зробити 10-15 пострілів, ЗСУ роблять 1-2.
Але найцікавіше те, що у певний момент російська артилерія буде обмежена у застосуванні боєкомплекту лише виробленого РФ, а не знятого зі зберігання А потенціал ВПК РФ з виробництва артснарядів – 1-1,5 млн пострілів на рік.
Це, грубо кажучи, до 4 тис. пострілів на добу, що повністю нівелює артилерійський потенціал Росії за незмінного, а, можливо, й більшого тиску з боку ЗСУ.
А посилитися він може тому, що ВПК наших партнерів переводиться в режим постачання воєнного часу і поступово, але впевнено збільшує виробництво.
Військова допомога для України: приблизні цифри
Танки та БМП:
- За підрахунками Bloomberg, Україна отримала 410 танків радянських часів від країн-членів НАТО з колишнього соціалістичного блоку, зокрема від Польщі, Чехії та Словенії.
- Також танки Challenger 2 пообіцяла найближчим часом надати Великобританія.
- Рота танків Leopard 2 від Польщі теж має надійти найближчим часом.
- Бронемашини піхоти, зокрема 250 БМП радянської розробки.
- Колісні танки AMX-10RC від Франції (14 шт.).
Бронетранспортери:
- Загалом понад 1 тис. бронетранспортерів, зокрема 300 M113 та 250 M117.
- Понад 160 M113 американського виробництва із семи інших країн, зокрема Великобританії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.
- Декілька сотень інших транспортних засобів, зокрема броньовані медичні автомобілі.
- Близько 925 машин із протимінним захистом (MRAP), зокрема 440 американських M1224 MaxxPro.
- 90 австралійських MRAP Bushmaster, а також кілька британських Wolfhound та Mastiff.
- Понад 1 540 автомобілів для піхоти, зокрема 1 250 HMMWV, також відомих як Humvee.
Артилерія:
- Приблизно 300 буксированих гаубиць: понад 210 155-мм M777 і 72 105-мм гаубиці зі США.
- Понад 400 одиниць самохідної артилерії, зокрема понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та 18 із Польщі, Німеччини та США.
Реактивні системи залпового вогню:
- Приблизно 95 РСЗВ, зокрема 38 високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin.
- Понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі та Чехії.
Засоби протиповітряної оборони:
- До 40 німецьких самохідних установок Gepard.
- Вісім ракетних батарей NASAMS американського виробництва.
- Одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot.
- Шість ракетних комплексів Стріла-10М із Чехії.
- Шість Stormer HVM із Великобританії.
- Декілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
Авіація:
- 14 штурмовиків Су-25 закуплено в Болгарії країнами НАТО та доставлено до України.
- 4 Су-25 із Північної Македонії.
- Гелікоптери Мі-17 від США.
- 10-12 вертольотів радянської розробки із Чехії, Словаччини та Латвії.
- 3 британські вертольоти Westland Sea Kings.
- 6 гелікоптерів Ка з Португалії (очікується).
- Понад 30 дронів Bayraktar TB2 з Туреччини, плюс по одному з Литви та Польщі.
- Сотні баражуючих боєприпасів Switchblade від США.
- Розвідувальні дрони.