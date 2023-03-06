Березень, 06 в 18:40

За рік повномасштабної війни союзники надали Україні понад 4 тис. одиниць бронетехніки, артилерійських гармат, літаків та інших систем озброєння, повідомляє Верховна Рада. Що саме постачали західні країни – читайте у матеріалі.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, зараз в інформаційному просторі все частіше говорять про постачання зброї від західних партнерів Україні. На цьому особливу увагу зосереджують і російські ЗМІ.

Наприклад, що у партнерів України закінчується зброя та боєприпаси для ЗСУ. Також низка західних ЗМІ написали про те, що промислова база США не здатна задовольняти попити. Почасти це правда, але кардинально – ні.

Зараз дивляться

Насамперед нагадаю, що по всій Європі розміщені склади Холодної війни, на яких в ідеальних умовах, порівняно з російськими ГОСТами, зберігається велика кількість техніки та БК до неї.

Тобто якщо й говорити про обмеження постачання боєкомплекту, то лише у форматі нинішніх виробничих можливостей ВПК країн-партнерів, але ніяк не запасів. Але чи виходить тоді, що ВПК партнерів поступається виробничим можливостям РФ? Ні.

Наприклад, у лютому-березні і навіть у квітні минулого року російська артилерія здійснювала 70 тис. пострілів на добу. Наразі її можливості – в середньому 20 тис. пострілів на добу. Українська артилерія в середньому робить 5 тис. пострілів на добу.

Але, попри критичну різницю, ця кількість дозволяє нам вести контрнаступальні та оборонні дії. Водночас середній щомісячний рівень постачання БК Україні незмінний, а у РФ він наочно знижується.

Різниця ж між російською армією та ЗСУ у тому, що артилерія росіян низькоточна та обмежена за дальністю. ЗСУ ж застосовують високоточну та далекобійну артилерію. Іншими словами, там, де росіянам для знищення об’єкта потрібно зробити 10-15 пострілів, ЗСУ роблять 1-2.

Але найцікавіше те, що у певний момент російська артилерія буде обмежена у застосуванні боєкомплекту лише виробленого РФ, а не знятого зі зберігання А потенціал ВПК РФ з виробництва артснарядів – 1-1,5 млн пострілів на рік.

Це, грубо кажучи, до 4 тис. пострілів на добу, що повністю нівелює артилерійський потенціал Росії за незмінного, а, можливо, й більшого тиску з боку ЗСУ.

А посилитися він може тому, що ВПК наших партнерів переводиться в режим постачання воєнного часу і поступово, але впевнено збільшує виробництво.

Військова допомога для України: приблизні цифри

Танки та БМП:

За підрахунками Bloomberg, Україна отримала 410 танків радянських часів від країн-членів НАТО з колишнього соціалістичного блоку, зокрема від Польщі, Чехії та Словенії.

Також танки Challenger 2 пообіцяла найближчим часом надати Великобританія.

Рота танків Leopard 2 від Польщі теж має надійти найближчим часом.

Бронемашини піхоти, зокрема 250 БМП радянської розробки.

Колісні танки AMX-10RC від Франції (14 шт.).

Бронетранспортери:

Загалом понад 1 тис. бронетранспортерів, зокрема 300 M113 та 250 M117.

Понад 160 M113 американського виробництва із семи інших країн, зокрема Великобританії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.

Декілька сотень інших транспортних засобів, зокрема броньовані медичні автомобілі.

Близько 925 машин із протимінним захистом (MRAP), зокрема 440 американських M1224 MaxxPro.

90 австралійських MRAP Bushmaster, а також кілька британських Wolfhound та Mastiff.

Понад 1 540 автомобілів для піхоти, зокрема 1 250 HMMWV, також відомих як Humvee.

Артилерія:

Приблизно 300 буксированих гаубиць: понад 210 155-мм M777 і 72 105-мм гаубиці зі США.

Понад 400 одиниць самохідної артилерії, зокрема понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та 18 із Польщі, Німеччини та США.

Реактивні системи залпового вогню:

Приблизно 95 РСЗВ, зокрема 38 високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin.

Понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі та Чехії.

Засоби протиповітряної оборони:

До 40 німецьких самохідних установок Gepard.

Вісім ракетних батарей NASAMS американського виробництва.

Одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot.

Шість ракетних комплексів Стріла-10М із Чехії.

Шість Stormer HVM із Великобританії.

Декілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Авіація: