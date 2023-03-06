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Факти / Україна

Військова допомога для України: яку зброю ми отримали від партнерів за рік повномасштабної війни

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Зброя

За рік повномасштабної війни союзники надали Україні понад 4 тис. одиниць бронетехніки, артилерійських гармат, літаків та інших систем озброєння, повідомляє Верховна Рада. Що саме постачали західні країни – читайте у матеріалі.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, зараз в інформаційному просторі все частіше говорять про постачання зброї від західних партнерів Україні. На цьому особливу увагу зосереджують і російські ЗМІ.

Наприклад, що у партнерів України закінчується зброя та боєприпаси для ЗСУ. Також низка західних ЗМІ написали про те, що промислова база США не здатна задовольняти попити. Почасти це правда, але кардинально – ні.

Зараз дивляться

Насамперед нагадаю, що по всій Європі розміщені склади Холодної війни, на яких в ідеальних умовах, порівняно з російськими ГОСТами, зберігається велика кількість техніки та БК до неї.

Тобто якщо й говорити про обмеження постачання боєкомплекту, то лише у форматі нинішніх виробничих можливостей ВПК країн-партнерів, але ніяк не запасів. Але чи виходить тоді, що ВПК партнерів поступається виробничим можливостям РФ? Ні.

Наприклад, у лютому-березні і навіть у квітні минулого року російська артилерія здійснювала 70 тис. пострілів на добу. Наразі її можливості – в середньому 20 тис. пострілів на добу. Українська артилерія в середньому робить 5 тис. пострілів на добу.

Але, попри критичну різницю, ця кількість дозволяє нам вести контрнаступальні та оборонні дії. Водночас середній щомісячний рівень постачання БК Україні незмінний, а у РФ він наочно знижується.

Різниця ж між російською армією та ЗСУ у тому, що артилерія росіян низькоточна та обмежена за дальністю. ЗСУ ж застосовують високоточну та далекобійну артилерію. Іншими словами, там, де росіянам для знищення об’єкта потрібно зробити 10-15 пострілів, ЗСУ роблять 1-2.

Але найцікавіше те, що у певний момент російська артилерія буде обмежена у застосуванні боєкомплекту лише виробленого РФ, а не знятого зі зберігання  А потенціал ВПК РФ з виробництва артснарядів – 1-1,5 млн пострілів на рік.

Це, грубо кажучи, до 4 тис. пострілів на добу, що повністю нівелює артилерійський потенціал Росії за незмінного, а, можливо, й більшого тиску з боку ЗСУ.

А посилитися він може тому, що ВПК наших партнерів переводиться в режим постачання воєнного часу і поступово, але впевнено збільшує виробництво.

Військова допомога для України: приблизні цифри

Танки та БМП:

Бронетранспортери:

  • Загалом понад 1 тис. бронетранспортерів, зокрема 300 M113 та 250 M117.
  • Понад 160 M113 американського виробництва із семи інших країн, зокрема Великобританії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.
  • Декілька сотень інших транспортних засобів, зокрема броньовані медичні автомобілі.
  • Близько 925 машин із протимінним захистом (MRAP), зокрема 440 американських M1224 MaxxPro.
  • 90 австралійських MRAP Bushmaster, а також кілька британських Wolfhound та Mastiff.
  • Понад 1 540 автомобілів для піхоти, зокрема 1 250 HMMWV, також відомих як Humvee.

Артилерія:

  • Приблизно 300 буксированих гаубиць:  понад 210 155-мм M777 і 72 105-мм гаубиці зі США.
  • Понад 400 одиниць самохідної артилерії, зокрема понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та 18 із Польщі, Німеччини та США.

Реактивні системи залпового вогню:

  • Приблизно 95 РСЗВ, зокрема 38 високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin.
  • Понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі та Чехії.

Засоби протиповітряної оборони:

  • До 40 німецьких самохідних установок Gepard.
  • Вісім ракетних батарей NASAMS американського виробництва.
  • Одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot.
  • Шість ракетних комплексів Стріла-10М із Чехії.
  • Шість Stormer HVM із Великобританії.
  • Декілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Авіація:

  • 14 штурмовиків Су-25 закуплено в Болгарії країнами НАТО та доставлено до України.
  • 4 Су-25 із Північної Македонії.
  • Гелікоптери Мі-17 від США.
  • 10-12 вертольотів радянської розробки із Чехії, Словаччини та Латвії.
  • 3 британські вертольоти Westland Sea Kings.
  • 6 гелікоптерів Ка з Португалії (очікується).
  • Понад 30 дронів Bayraktar TB2 з Туреччини, плюс по одному з Литви та Польщі.
  • Сотні баражуючих боєприпасів Switchblade від США.
  • Розвідувальні дрони.
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