Березень, 06 в 8:00

6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила закон про Державний Гімн України.

Уже 20 років поспіль пісня Ще не вмерла України і слава, і воля є одним із головних символів нашої держави.

Глибинне значення кожного слова гімну громадяни усвідомили з початком повномасштабного вторгнення військ РФ. Слова Душу й тіло ми положим за нашу свободу стали пророчими, а українці вкотре довели, що готові до кінця боротися з ворогом за свою незалежність.

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Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.

Факти ICTV вирішили підготувати тест і перевірити, наскільки добре ви знаєте Державний гімн України.

За останній рік у вжитку українців з’явилося чимало нових слів, які описують сьогоднішні події. Тест, що означають слова, які з’явилися під час війни – у матеріалі Фактів ICTV.