Березень, 07 в 15:20

Загалом 2022 рік став рекордним для Укрзалізниці з точки зору міжнародних перевезень.

Про найпопулярніші рейси до Європи, про новий напрямок на Прагу та про “залізну” дипломатію Факти ICTV поспілкувалися з речником Укрзалізниці Олександром Шевченком.

За інформацією залізниці, за 2022 рік вдалося перевезти близько 2 млн людей у сполученні з Євросоюзом. 600 тис. людей були евакуйовані. Оскільки багато людей тепер постійно мігрують між Україною та Європою, за рік повномасштабного вторгнення зросла кількість міжнародних рейсів.

Зараз дивляться

Цей міжнародний човниковий рух триватиме ще кілька років, і українська держава буде на це реагувати.

– Якщо загалом брати кількість напрямків, то вона значно виросла. Раніше Перемишль був одним із ключових хабів. Але під час повномасштабного вторгнення ми побачили тенденцію для регулярного забезпечення рейсів з усіма країнами-сусідами, тому зараз активно розвиваються рейси зі Словаччиною, Угорщиною, Польщею. Також треба згадати рейс з Кишиневом, тому що Молдова теж стала хабом. Багато пасажирів їдуть туди, аби дістатися до Кишинівського аеропорту на заміну Варшавському, – каже Олександр Шевченко.

Які потяги ходять до Європи

Польща – найбільш розвинене залізничне сполучення, туди українці їдуть як широкою колією, так і вузькоколійкою. У Перемишль заходять п’ять поїздів з різних регіонів України.

Є Хелм, куди вже ходять два потяги. Є прямий потяг на Варшаву – дефіцитний і ажіотажний, але 150 квитків щодня є.

Два рейси зі Словаччиною Мукачеве – Кошице із зупинкою в Чопі, де великий пересадковий хаб.

Є поїзди на Угорщину: прямий поїзд Мукачеве – Будапешт, поїзд на Відень, який проходить через Будапешт, є сім рейсів на добу Чоп – Захонь, які забезпечують черезкордонне сполучення, тобто такий шатл через кордон.

Також є два рейси на день на Румунію і один – на Молдову.

– Зараз працюємо над кількома новими цікавими сполученнями. Поки що зарано анонсувати, але намагаємося налагодити сполучення з Чехією, тому що там велика кількість українців, нам всім кортить зробити прямий рейс до Праги, тому зараз активно працюємо над цим, – розповів речник Укрзалізниці.

Ажіотаж на Варшаву

Дефіцитність Варшави цілком зрозуміла. Перше – там найбільший і найближчий аеропорт для українців.

По-друге, в самій Варшаві досить багато українців. Польща – найбільш дружня країна, там проживають мільйони наших людей.

– Ми щодня маємо 2,5 тис. запитів в одному тільки застосунку в бік Варшави, а квитків у нас, нагадаю, 150 на добу. Звісно, не всі навіть чисто математично можуть вихопити цей квиток. Тому ми зробили купівлю максимально прозорою. Ми обмежили продаж квитків у касах, де могли бути певні спекуляції. Ми насправді звільнили кількох співробітників, яких запідозрили в цих спекуляціях, і вже передали матеріали правоохоронним органам. Зараз продаж квитків на Варшаву здійснюється тільки в застосунку Укрзалізниці. Там о 8:00 ранку відкривається продаж на кожен 20 день, тому що продаж здійснюється на 20 днів наперед, – пояснив Олександр Шевченко.

Ажіотажність зумовлена ще й інфраструктурними причинами. Залізниці України та Європи мають різну ширину колії. Українська ширша, європейська – вужча.

Щоб переїхати кордон, потрібно під час його перетину змінити візки вагонів. Ідеться про спеціальні вагони класу RIC. Цих вагонів на Варшаву донедавна курсувало всього 12 – два склади по шість вагонів. Тепер додали ще один вагон.

Українські звичайні вагони доїжджають до Хелму та Перемишля, тому туди необмежена кількість вагонів.

– Новий вагон – це доволі серйозна інвестиція, коштує кілька мільйонів. Його виготовлення – це теж доволі часозатратна справа. Очікувати новий вагон потрібно роки два, тому зараз у цих умовах замовляти нові вагони – складна історія для українського бюджету, – зазначив Шевченко.

Також варто знати, що кожного дня о 8:00 повертаються в систему ті квитки, які здають назад, і теж їх можна викупити.

– Далі ми шукаємо шляхи, як нашими вагонами все ж таки доїхати до пересадкових хабів, працюємо над їх розвитком. Паралельно ми розуміємо, що треба будувати європейську колію вглиб країни, тому що в цьому довгострокове рішення, щоб європейська колія ішла до Львова, або, можливо, навіть до Києва. Щоб пасажир з умовної Варшави міг без пересадки доїхати до пункту призначення, – сказав Олександр Шевченко.

Дефіцитний Київ – Відень

Так само мало вагонів європейського класу іде до Відня. Всього два вагони. Причому на Відень квитки можна придбати лише в касі. Приходити треба задовго до 8:00, коли стартує продаж квитків.

Чому на Відень не можна придбати квитки онлайн, пояснюють в Укрзалізниці:

– Кожен міжнародний продаж – це договір з країною, з якою у нас сполучення. Віденський поїзд іде і через Угорщину, й через Австрію, відповідно, потрібен масштабний міжнародний договір на продаж квитків онлайн. Наразі його немає між Австрією та Україною. Але ми над цим працюємо. Це саме стосується інших угорських рейсів. Якщо ми візьмемо рейси Будапешт – Мукачеве або Чоп – Захонь, їх теж купувати не можна. Але вони продаються в касі, – сказав Шевченко.

Амбітна мета – щоб усі квитки продавалися онлайн, тому і над цим працюють далі.

Чому квитки продаються лише за 20 днів до відправлення рейсу

Квитки на майже всі потяги по Україні та міжнародні рейси можна придбати в Укрзалізниці за 20 днів від поточної дати. Ажіотажні, відповідно, зникають швидко.

– Горизонт планування обмежений 20 днями, тому що зараз в країні дуже незрозуміла ситуація. Ми не розуміємо, куди ми будемо їхати і що буде завтра. Колись Укрзалізниця продавала квитки на три, а то й шість місяців наперед. Зараз ми навмисне обмежили горизонт 20 днями, тому що це дозволяє нам планувати певну гнучкість і не робити повернення. Насправді важко спрогнозувати, куди ми доїдемо через два місяці, можливо, вже в Маріуполь зможемо поїхати. 20 днів – це логічний, для нас принаймні прогнозований період, в який ми розуміємо, що нічого не зміниться, наш графік буде сталий, ми його не міняємо, – пояснив речник Укрзалізниці.

Крім того, ці 20 днів дають можливість корегувати розклади, якщо бачать невідповідність. Це стосується насамперед пересадкових рейсів.

“Залізна” дипломатія

Залізниця сьогодні – це, по суті, єдиний спосіб потрапити до України, зокрема і для політиків та дипломатів. Тому це окремий і дуже важливий вектор роботи Укрзалізниці.

– Ми, залізничники, чудово розуміємо, що з усіма першими особами проводимо більше часу в поїзді, аніж, зрештою, президент України. Вони з нами проводять 20 год туди й назад. Тому на нас лежить певна відповідальність презентації України, адже ми перше й останнє, що бачать європейські лідери (і не тільки європейські) під час свого візиту, – сказав Шевченко.

“Залізна” дипломатія обумовлює декілька ключових завдань для залізниці. Перше – це забезпечення абсолютної безпеки цих подорожей.

– Наші диспетчери цілодобово моніторять кожен з цих рейсів, ми можемо змінювати напрямки руху, якщо це необхідно, корегувати швидкість. Це все робиться дуже ретельно і в тісній співпраці з іноземними спецслужбами. По-друге, це якість сервісу на цих рейсах, ми не можемо дозволити собі принизити Україну, якось не так засервірувавши. Ми не можемо понизити планку офіційного прийому в Україні, багато уваги приділяємо тому, як ми зустрічаємо гостей, готуємо певні сюрпризи дипломатичні, – сказав речник Укрзалізниці.

Крім того, в Укрзалізниці є можливість складати спеціальне меню, ознайомлювати дипломатичних гостей із українською кухнею.