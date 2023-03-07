Комусь хочеться, щоб у нас був розбрат – Данілов про статтю Bild щодо “розбіжностей” між Зеленським та Залужним

Березень, 07 в 16:01

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що стаття німецького видання Bild про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним – бажання росіян дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це він сказав в етері телемарафону.

– Декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація, – відповів Данилов на прохання прокоментувати матеріал Bild про те, що між Зеленським та Залужним нібито виникли розбіжності у поглядах щодо оборони Бахмута.

Він також зазначив, що РФ розхитує ситуацію всередині України чутливими темами, оскільки не може перемогти ЗСУ воєнним шляхом.

Зараз дивляться

– Росія не може нас перемогти воєнним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні у Росії розглядається питання так званого Мінська-3, вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень, – додав Данілов.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут Донецької області досягли “найвищого рівня напруження”. РФ перекинула туди нових найманців ПВК Вагнера.

Джерело: телемарафон