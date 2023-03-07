Комусь хочеться, щоб у нас був розбрат – Данілов про статтю Bild щодо “розбіжностей” між Зеленським та Залужним
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що стаття німецького видання Bild про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним – бажання росіян дестабілізувати ситуацію в Україні.
Про це він сказав в етері телемарафону.
– Декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація, – відповів Данилов на прохання прокоментувати матеріал Bild про те, що між Зеленським та Залужним нібито виникли розбіжності у поглядах щодо оборони Бахмута.
Він також зазначив, що РФ розхитує ситуацію всередині України чутливими темами, оскільки не може перемогти ЗСУ воєнним шляхом.
– Росія не може нас перемогти воєнним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні у Росії розглядається питання так званого Мінська-3, вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень, – додав Данілов.
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут Донецької області досягли “найвищого рівня напруження”. РФ перекинула туди нових найманців ПВК Вагнера.
Джерело: телемарафон