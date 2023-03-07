На Херсонщині окупанти ховають ППО та склади серед мирних мешканців – Гуменюк

Березень, 07 в 17:08

Окупанти на тимчасово захопленій лівобережній частині Херсонщини намагаються маневрувати та розосереджувати свої сили, зокрема прикриваючись мирним населенням.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталія Гуменюк.

– Наразі ми спостерігаємо, що ворог намагається маневрувати, розосереджувати свої сили та засоби, оскільки наша результативна контрбатарейна робота за минулі дві доби була переконливою. Ворог вкотре позбавився танка, складу боєприпасів, декількох човнів, які вони перед цим облаштували для висадження ДРГ на островах. Також ми скоротили їм військо на 12 окупантів. Тому вони зараз вишукують способи заховати серед мирних мешканців свої сили ППО, склади з боєприпасами і зосередження сил та засобів – техніки, особового складу, так, щоб не бути ураженими, – каже вона.

Гуменюк також зазначила, що ворог за минулу добу, обстрілюючи Херсонщину, вбив одну цивільну людину та поранив п’ятьох на правому березі. Для цього окупанти використали дрони, до яких прив’язали розривні гранати.

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– Це нова тактика ворога, яку він застосовує, коли відчуває, що ми відтискаємо їх з лівого берега. Водночас ворог намагається переконувати мирне населення виїжджати разом з ними та окупаційною владою в напрямку Криму для того, щоб підвищити щільність населення в тих районах, куди вони переїжджають, аби почуватися більш захищеними, – резюмувала вона.