Березень, 07 в 18:23

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео звільнення ще 130 українських військових з полону РФ.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, повернення українців додому стало можливим завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

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– Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця! – наголосили в СБУ.

На відеокадрах можна побачити момент прибуття автобусів зі звільненими військовими, їхню радість, обійми, сльози, момент розмови одного з військовослужбовців із рідними, вигуки: Слава Україні! – Героям слава!

Як відомо, додому повернулися 126 захисників та 4 захисниці. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники.

Серед них є 87 захисників Маріуполя, а також військові, які потрапили в полон у районі Бахмута та Соледара.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими