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Факти / Світ

РФ загрузла в Україні. Тривалість війни – питання не тижнів, а місяців – міністр оборони Польщі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Министр обороны Польши Мариуш Блащак
Фото: Getty Images

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Росія загрузла в Україні, як у Чечні чи Афганістані.

Про це він сказав в інтерв’ю Larazon.

За його словами, чим довше триватиме війна, тим більше буде жертв. Він також висловив віру в те, що опір українців у поєднанні з допомогою вільного світу приведе до перемоги України, тому що “це єдиний чесний варіант”.

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Щодо тривалості війни, міністр зазначив, що це питання місяців, а не тижнів.

– Росія загрузла в Україні – як раніше в Чечні та Афганістані. Вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цієї варварської атаки, – додав він.

Раніше голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що після завершення навчання українських військових Польща передасть Україні ще одну партію із 10 танків Leopard 2A4. Це відбудеться протягом кількох тижнів.

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Джерело: Larazon

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