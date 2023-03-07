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Факти / Україна

Трохи кращі: голова Пентагону порівняв “вагнерівців” із регулярною армією РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що найманці ПВК Вагнера показали себе у війні трохи більш ефективними, ніж регулярна армія Росії.

Про це він заявив під час поїздки до Близького Сходу.

Очільник Пентагону говорить, що США бачили, як багато ув’язнених швидко гинули на полі бою.

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– Але ви знаєте, вони трохи кращі за російські сили. Ми не бачили зразкових дій російських військ у великих масштабах, – каже Остін.

На його думку, методи “вагнерівців” були цікавими, але немислимими. Зокрема, наголосив голова Пентагону, ПВК використовували каторжників, ув’язнених, “щоб регулярно керувати своїм наступом”.

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– Проте я не думаю, що вони продовжують вербувати із в’язниць. Але ці типи методів були справді цікавими, відверто кажучи, немислимими, – наголосив Ллойд Остін.

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