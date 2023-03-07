У чому складність навчання на західних літаках: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Березень, 07 в 10:51

Система управління західних та радянських бойових літаків сильно відрізняється, тож два українські пілоти вирушили до США для визначення термінів та засобів для ймовірного навчання.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Вони (партнери, – Ред.) хочуть зрозуміти рівень підготовки українських пілотів, оскільки філософія управління радянською технікою дещо інша, ніж філософія управління західною технікою. Наводив приклад, навіть ручка управління літаків радянських, винищувачів, знаходиться посередині, там (у західних літаках, – Ред.) знаходиться збоку. Бортове обладнання, яке треба теж зрозуміти, як воно працює, – пояснив речник.

Він зазначив, що навчання для опанування західних літаків повинні пройти не лише українські пілоти, але й військові інженери, які забезпечують роботу авіації.