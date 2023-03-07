Усе йде до того, що РФ доведеться ухвалювати “непросте рішення” щодо лівого берега – ІС

Березень, 07 в 12:13

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що після звільнення Херсону російські війська на лівому березі Дніпра перебувають у дуже невигідному становищі, тож невдовзі окупантам доведеться тікати і звідти.

– У грудні стало очевидним, що ЗСУ розгорнули процес формування на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області буферної зони, в якій російським окупантам було максимально некомфортно перебувати. Це досягалося за допомогою регулярного вогневого тиску на позиції та об’єкти РОВ, за допомогою переваги правого берега над лівим, більшої дальності і точності артилерії ЗСУ, – пояснив експерт.

За його словами, зараз російські війська можуть тільки обстрілювати мирне населення і проводити поступальне відведення своїх підрозділів із цієї зони для мінімізації втрат, які майже не поповнюються, оскільки всі резерви відправляються під Бахмут.

– Я не здивуюся, якщо по лівому березі командування РОВ ухвалюватиме чергове “непросте рішення”, але поки що про це рано говорити. Рано, але все до цього йде, і ЗСУ цей процес прискорюють, регулярно підганяючи лівобережне стадо до правильних висновків, – підсумував Коваленко.

Днями Сили оборони України знищили на Херсонщині три моторних човни разом із російськими диверсантами в районі Великого Потьомкінського острова.

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Цей острів розташований поблизу Херсону, його звільнили від російських окупантів 2 січня 2023 року, проте він залишається у сірій зоні.

Джерело: Александр Коваленко