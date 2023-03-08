Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 08.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська дають відсіч російським окупантам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 08.03.2023

Карта бойових дій 7 березня 2023

Втрати РФ на 8 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 155 530 (+700),
  • танків ‒ 3 436 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9),
  • артилерійських систем – 2 463 (+7),
  • реактивних систем залпового вогню – 488,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 253,
  • літаків – 303,
  • гелікоптерів – 289,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 873,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 236.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка