Карта бойових дій на 08.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 08 в 6:16

Українські війська дають відсіч російським окупантам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 08.03.2023

Втрати РФ на 8 березня 2023

особового складу ‒ близько 155 530 (+700),

танків ‒ 3 436 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9),

артилерійських систем – 2 463 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 488,

засобів протиповітряної оборони ‒ 253,

літаків – 303,

гелікоптерів – 289,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),

крилатих ракет ‒ 873,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7),

спеціальної техніки ‒ 236.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.