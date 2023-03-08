Карта бойових дій на 08.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські війська дають відсіч російським окупантам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 08.03.2023
Втрати РФ на 8 березня 2023
- особового складу ‒ близько 155 530 (+700),
- танків ‒ 3 436 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9),
- артилерійських систем – 2 463 (+7),
- реактивних систем залпового вогню – 488,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 253,
- літаків – 303,
- гелікоптерів – 289,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),
- крилатих ракет ‒ 873,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 236.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.