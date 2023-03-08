Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Подоляк назвав чотири пріоритети для України у війні на цю весну

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Цієї весни антиросійська коаліція не має зменшувати тиск на РФ та повинна допомогти Україні підготуватися до ефективного контрнаступу.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, весною головними пріоритетами для України щодо війни є:

Зараз дивляться
  • збільшення військового виробництва – снарядів й ракет;
  • прискорення постачання бронетехніки для ЗСУ й будівництво ремонтних баз;
  • ефективний контрнаступ українських військових;
  • жорсткий тиск на Росію з метою недопущення обходу санкцій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка