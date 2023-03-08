Подоляк назвав чотири пріоритети для України у війні на цю весну

Березень, 08 в 14:59

Цієї весни антиросійська коаліція не має зменшувати тиск на РФ та повинна допомогти Україні підготуватися до ефективного контрнаступу.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, весною головними пріоритетами для України щодо війни є:

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збільшення військового виробництва – снарядів й ракет;

прискорення постачання бронетехніки для ЗСУ й будівництво ремонтних баз;

ефективний контрнаступ українських військових;

жорсткий тиск на Росію з метою недопущення обходу санкцій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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