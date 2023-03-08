США вивчають можливість інтеграції української авіації з американськими ракетами – Politico

Березень, 08 в 9:41

США розглядають питання посилення української авіації, зокрема серед варіантів – інтеграція наявної авіації з американськими ракетами.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела. У разі позитивного вирішення цього завдання вдасться розв’язати питання додаткової вогневої потужності та ППО України.

Зазначається, що у США вивчають питання інтеграції передових американських ракет класу “повітря – повітря” середньої дальності AIM-120, призначених для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16, з українськими винищувачами радянського зразка – МіГ. Повідомляється, що деякі з таких ракет уже є на озброєнні в України, але використовують їх у системах протиповітряної оборони.

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Водночас головною проблемою тут є те, що американська система та радянська є доволі різними. Для інтеграції не достатньо лише встановити ракету на винищувач, його система має “бачити” цю ракету.

Тож власне проблемою є те, як поєднати американські ракети з винищувачами радянського зразка та їхньою системою.

Однак у Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію з огляду на питання безпеки. Однак там запевняють – Вашингтон підтримує регулярні контакти з Києвом щодо військової допомоги, але з міркувань безпеки публічно це обговорювати не будуть.