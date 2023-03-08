Ворог намагається продавити оборону Купʼянська та зазнає втрат – Череватий
Окупанти вже декілька тижнів атакують населені пункти на Лимансько-Куп’янському напрямку. За минулу добу там зафіксовано шість боєзіткнень із ворогом, РФ зазнала значних втрат живої сили.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник східного угруповання військ Сергій Череватий.
– На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які прилягають до лінії фронту артилерійським вогнем.
За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли низку населених пунктів. А на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів, – сказав він.
Череватий зауважив, що ворог намагається проводити українську оборону. Зокрема, накриває артилерією в районі Гряниківки, Білогорівки, Виїмки, Спірного, Невського, Федорівки.
– 184 обстріли було за цю добу, шість боєзіткнень на цьому напрямку, де ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, двоє потрапили в полон, – зазначив він.
Представник східного угруповання військ розповів, що на цьому напрямку ворог більше застосовує бронетехніку, і додав, що за добу було знищено танк Т-72, дві ББМ та два склади з боєприпасами.