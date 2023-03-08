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Факти / Україна

Ворог намагається продавити оборону Купʼянська та зазнає втрат – Череватий

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти вже декілька тижнів атакують населені пункти на Лимансько-Куп’янському напрямку. За минулу добу там зафіксовано шість боєзіткнень із ворогом, РФ зазнала значних втрат живої сили.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник східного угруповання військ Сергій Череватий.

На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які прилягають до лінії фронту артилерійським вогнем.

 За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли низку населених пунктів. А на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів, – сказав він.

Череватий зауважив, що ворог намагається проводити українську оборону. Зокрема, накриває артилерією в районі Гряниківки, Білогорівки, Виїмки, Спірного, Невського, Федорівки. 

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– 184 обстріли було за цю добу, шість боєзіткнень на цьому напрямку, де ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, двоє потрапили в полон, – зазначив він.

Представник східного угруповання військ розповів, що на цьому напрямку ворог більше застосовує бронетехніку, і додав, що за добу було знищено танк Т-72, дві ББМ та два склади з боєприпасами.

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