Ворог намагається продавити оборону Купʼянська та зазнає втрат – Череватий

Окупанти вже декілька тижнів атакують населені пункти на Лимансько-Куп’янському напрямку. За минулу добу там зафіксовано шість боєзіткнень із ворогом, РФ зазнала значних втрат живої сили.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник східного угруповання військ Сергій Череватий.

– На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які прилягають до лінії фронту артилерійським вогнем.

За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли низку населених пунктів. А на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів, – сказав він.